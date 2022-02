Pagelle Udinese-Lazio 1-1 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di domenica 20 febbraio 2022) Ledi1-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la ventiseiesima giornata di. Vantaggio dei padroni di casa alla Dacia Arena grazie al gol di Deulofeu in avvio, c’è il pareggio degli ospiti con Felipe Anderson a pochi secondi dalla fine del primo tempo. Nel secondo tempo occasioni da una parte e dall’altra ma non cambia il punteggio. Di seguito iai protagonisti.(3-5-2): Silvestri 6; Becao 6.5, Pablo Marí 7, Perez 6; Soppy 5.5 (18? st Zeegelaar 6), Arslan 5.5 (18? st Pereyra 6), Walace 6, Makengo 5.5, Molina 7; Deulofeu 7 (28? st Success 6), Beto 5.5. In panchina: Padelli, Gasparini, Jajalo, Udogie, Pussetto, Samardzic, Ballarini, ...

Advertising

LALAZIOMIA : #BreakingNews #Lazio #Notizie #PagelleFantacalcio #Udinese Le pagelle di Udinese-Lazio 1-1: Deulofeu chiama, Felipe… - Pall_Gonfiato : Udinese-Lazio:1-1. A segno Deulofeu al 5’. Pareggia F.Anderson. Ecco le pagelle - sportface2016 : #UdineseLazio 1-1, le pagelle e il tabellino - LazionewsEu : #UdineseLazio, le pagelle del nostro direttore Paolo Cericola ?? #sslazio #lazio #lazionewseu #lazionews #pagelle - LazioNews_24 : #UdineseLazio, le pagelle dei biancocelesti -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Udinese

- Lazio, ledel match STRAKOSHA 6,5 Incolpevole sul momentaneo vantaggio dell'è attento nella ripresa a non farsi sorprendere dal tiro - cross di Becao deviato da Hysaj. ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/22:Lazio Ledei protagonisti del match trae Lazio, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: al termine del primo ...Le pagelle di Udinese-Lazio 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Vantaggio dei padroni di casa alla Dacia Arena grazie al ...Il sito CittàCeleste.it di titolarità di Geo Editrice S.r.l., con sede in Roma, Via Bomarzo n. 34, C.F, PI e numero di iscrizione al Reg. Imprese n. 09724341004, è affiliato al network Gazzanet di RCS ...