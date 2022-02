Milan: per l'attacco guarda in Francia (Di domenica 20 febbraio 2022) Il Milan è tra i club che monitorano Amine Gouiri, 22enne attaccante del Nizza, autore di 10 gol in 24 partite di campionato. Leggi su calciomercato (Di domenica 20 febbraio 2022) Ilè tra i club che monitorano Amine Gouiri, 22enne attaccante del Nizza, autore di 10 gol in 24 partite di campionato.

Advertising

AntoVitiello : Follia per il #Milan perdere punti così, con l'ultima della classe, in una partita senza cattiveria e convizione. - PietroMazzara : Tutti concordi nel dire che un primo tempo del genere non è accettabile se si vuole lottare per vincere? #Milan - annatrieste : Visti i risultati di Inter, Atalanta, Juve e Milan ci sono tutti i presupposti perché domani #CagliariNapoli si gio… - kitammuorten : perde l’atalanta, perde l’inter e il milan pareggia a salerno.. ci sono tutte, ma proprio tutte le premesse per un… - Nicooo93_ : @86_longo Sarebbe perfetto per il Milan. -