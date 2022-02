Maria Chiara Giannetta accetta la sfida più importante della carriera: “Accadrà dopo marzo” (Di domenica 20 febbraio 2022) Continua la scalata al successo dell’attrice Maria Chiara Giannetta che si prepara a fare il suo ritorno in prima serata L’attrice Maria Chiara Giannetta (screenshot Twitter)Maria Chiara Giannetta è senza dubbio una grande rivelazione di questa stagione televisiva. Nei mesi scorsi è stata la protagonista di alcune fiction di successo e tra queste Buongiorno Mamma! e soprattutto Blanca. Inoltre, l’attrice ha conquistato tutti sul palco del Festival di Sanremo nel ruolo di co-conduttrice di Amadeus. In passato ha però già vestito i panni di ruoli importanti e su tutti quello di Anna Olivieri nella fiction Don Matteo 13. L’attrice farà senza dubbio il suo ritorno sul set di quest’ultima fiction anche se si prepara a vestire nuovi ed ... Leggi su specialmag (Di domenica 20 febbraio 2022) Continua la scalata al successo dell’attriceche si prepara a fare il suo ritorno in prima serata L’attrice(screenshot Twitter)è senza dubbio una grande rivelazione di questa stagione televisiva. Nei mesi scorsi è stata la protagonista di alcune fiction di successo e tra queste Buongiorno Mamma! e soprattutto Blanca. Inoltre, l’attrice ha conquistato tutti sul palco del Festival di Sanremo nel ruolo di co-conduttrice di Amadeus. In passato ha però già vestito i panni di ruoli importanti e su tutti quello di Anna Olivieri nella fiction Don Matteo 13. L’attrice farà senza dubbio il suo ritorno sul set di quest’ultima fiction anche se si prepara a vestire nuovi ed ...

