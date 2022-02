LIVE Sci alpino, Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA: finale Austria-Germania (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL TABELLONE DEL Team Event OLIMPICO 3.31 Tviberg-Moltzan, Solheim-Ford, Stjernesund-Shiffrin e Haugan-Radamus nella finale per il bronzo. 3.28 Dunque sarà Austria-Germania per l’oro, Norvegia-Stati Uniti per il bronzo. 3.27 Schmid domina l’ultima discesa contro Ford e regala il 3-1 alla Germania. Ma cos’hanno buttato via gli Stati Uniti: Moltzan era nettamente superiore ad Aicher, le sarebbe bastato arrivare al traguardo, era in netto vantaggio. 3.26 Il punto viene attribuito alla Germania perché Moltzan è uscita prima rispetto ad Aicher. 3.25 Fuori sia Moltzan sia Aicher! 3.23 Ottimo 23?96 per Radamus, Strasser a 73 centesimi. Usa-Germania 1-1, è un quarto incertissimo. Ora ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL TABELLONE DELOLIMPICO 3.31 Tviberg-Moltzan, Solheim-Ford, Stjernesund-Shiffrin e Haugan-Radamus nellaper il bronzo. 3.28 Dunque saràper l’oro, Norvegia-Stati Uniti per il bronzo. 3.27 Schmid domina l’ultima discesa contro Ford e regala il 3-1 alla. Ma cos’hanno buttato via gli Stati Uniti: Moltzan era nettamente superiore ad Aicher, le sarebbe bastato arrivare al traguardo, era in netto vantaggio. 3.26 Il punto viene attribuito allaperché Moltzan è uscita prima rispetto ad Aicher. 3.25 Fuori sia Moltzan sia Aicher! 3.23 Ottimo 23?96 per Radamus, Strasser a 73 centesimi. Usa-1-1, è un quarto incertissimo. Ora ...

