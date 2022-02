Gf Vip 6 | l’eloquente reazione di Manuel Bortuzzo al bacio tra Soleil Sorge e Delia Duran

Leggi su isaechia

(Di domenica 20 febbraio 2022)non le ha mandate di certo a dire. Schietto e diretto, il Vippone ha risposto in maniera eloquente alche ieri sera ha aggiunto un’ulteriore pagina al feuilleton di questa edizione del Grande Fratello Vip. Come abbiamo avuto modo di vedere e anche di leggere qualche post fa, ieri serate una festa nella Casa del Gf Vip,si sono messe all’opera con unmozzafiato. Una pomiciata degna delle migliori fiction che ha lasciato interdetti tutti, Alex Belli, il mentore del triangolo artistico, in primis. Il nuotatore che ha dovuto assistere da casa sua alla scena, si è lasciato andare a un commento che non lascia spazio a nessun fraintendimento. Un commento che è più che altro un ...