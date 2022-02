Curling | Pechino 2022 | Muirhead finalmente ora con la Gran Bretagna | “Non abbiamo mai mollato | un sogno che si avvera”

Leggi su oasport

(Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo la vittoria di Niklas Edin e della Svezia nel torneo maschile, anche il torneo femminile divede trionfare la skip più attesa, Evecon la, altra regina senza corona come nel caso dello scandinavo. Finale dominata per le britanniche contro un Giappone mai veramente in partita, al termine di un torneo duro, imprevedibile, ma alla fine trionfale. Il primo pensiero della skip, portabandiera per la sua patria a questi Giochi, va alle compagne, al limite della perfezione nell’atto decisivo: “Senza la forza di questa ragazze, ilnon si sarebbeto. Mi hanno aiutata a diventare una giocatrice migliore ed una persona migliore”. Al quarto tentativo, con una squadra completamente rinnovata, la curler ...