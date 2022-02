Covid: prosegue calo incidenza Marche a 919,20, +1.634 casi (Di domenica 20 febbraio 2022) Cala ancora il tasso di incidenza cumulativo nelle Marche, arrivando a 919,20 su 100mila abitanti (ieri 953,77). Sono 1.634 i positivi al Covid rilevati nelle ultime 24 ore, 37,4% dei 4.368 tamponi ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 20 febbraio 2022) Cala ancora il tasso dicumulativo nelle, arrivando a 919,20 su 100mila abitanti (ieri 953,77). Sono 1.634 i positivi alrilevati nelle ultime 24 ore, 37,4% dei 4.368 tamponi ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid prosegue Covid: prosegue calo incidenza Marche a 919,20, +1.634 casi Cala ancora il tasso di incidenza cumulativo nelle Marche, arrivando a 919,20 su 100mila abitanti (ieri 953,77). Sono 1.634 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24 ore, 37,4% dei 4.368 tamponi analizzati nel percorso diagnostico (su 5,896 tamponi complessivi). I soggetti con sintomi sono 391, i contatti stretti di casi positivi 558,...

Covid, Alzano Lombardo e Nembro ripartono dopo 2 anni di covid ' Una parte dei finanziamenti sono già arrivati - prosegue il primo cittadino Bertocchi - e mi ... Il sindaco Claudio Cancelli il prossimo 18 marzo, giorno in memoria delle vittime covid, inaugurerà un ...

Covid, Mattarella: “Grazie a personale sanitario per i sacrifici” Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Sono in programma – prosegue Mattarella – investimenti e nuove strategie per garantire una migliore qualità della cura e dell’assistenza, per ...

