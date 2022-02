Chi è Auro | il padre di Fiordaliso | “Con il suo aiuto ho superato tutto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 20 febbraio 2022) “Mi è rimasto solo lui. Sono fortunata. Sta bene, è un uomo pazzesco, che viene da un altro mondo, non è un terrestre. Quando si diventa grandi e ti manca una parte dei tuoi genitori, è un dolore che non va via, è una staffilata al cuore. Per me è un grande dolore”. Sono state parole d’amore, quelle cheha rivolto a suoa Oggi è un altro giorno. L’artista piacentina, ospite qualche tempo fa di Serena Bortone, ha rivolto un ricordo anche a sua madre Carla, scomparsa il 19 marzo 2020 a causa di alcune complicazioni dovute al Covid-19. Chi è, ildiè nato a Quartu Sant’Elena nel 1929. Ha sposato Carla Pozzi, di Piacenza, dove ha cresciuto la famiglia con grande spirito di sacrificio. ...