ATP Acapulco 2022: il tabellone. Matteo Berrettini nel quarto di Nadal e nella semifinale di Medvedev, c’è anche Sonego (Di domenica 20 febbraio 2022) La caccia di Daniil Medvedev al numero 1 del mondo passa dal Messico. L’ATP 500 di Acapulco, contemporaneo a quello di Dubai, lo vede nel pieno delle possibilità di scalzare Novak Djokovic dalla vetta della graduatoria mondiale. Ma non sarà facile, per il russo, spodestarlo, anche perché il tabellone è di primissima qualità. In particolare, molti tra i match più interessanti sono quelli della parte alta. Ed è lo stesso Medvedev a essere protagonista di uno di essi, con il mai prevedibile francese Benoit Paire. Dovesse superare quest’ostacolo, però, la strada verso la semifinale sarebbe in media discesa per lui. ATP Dubai 2022: il tabellone. Lorenzo Musetti sfida Novak Djokovic, per Jannik Sinner c’è Davidovich Fokina Pericolosissime le acque per ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) La caccia di Daniilal numero 1 del mondo passa dal Messico. L’ATP 500 di, contemporaneo a quello di Dubai, lo vede nel pieno delle possibilità di scalzare Novak Djokovic dalla vetta della graduatoria mondiale. Ma non sarà facile, per il russo, spodestarlo,perché ilè di primissima qualità. In particolare, molti tra i match più interessanti sono quelli della parte alta. Ed è lo stessoa essere protagonista di uno di essi, con il mai prevedibile francese Benoit Paire. Dovesse superare quest’ostacolo, però, la strada verso lasarebbe in media discesa per lui. ATP Dubai: il. Lorenzo Musetti sfida Novak Djokovic, per Jannik Sinner c’è Davidovich Fokina Pericolosissime le acque per ...

Advertising

FiorinoLuca : Tabellone principale ATP 500 di Acapulco ???? - LoliLondon : RT @FiorinoLuca: Tabellone principale ATP 500 di Acapulco ???? - VinceMartucci : RT @FiorinoLuca: Tabellone principale ATP 500 di Acapulco ???? - livetennisit : ATP 500 Acapulco: Il Tabellone Principale. Medvedev guida il seeding. Berrettini e Sonego al via per i colori itali… - weirdylena : visto i partecipanti io le speranze per l’ATP 500 Acapulco non le ho proprio, però lo guarderò lo stesso, giusto pe… -