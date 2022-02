Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 19 febbraio 2022 (Di domenica 20 febbraio 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 19 febbraio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Affari tuoi formato famiglia ha totalizzato 3595 spettatori (share 17.07%); su Canale5 la puntata di C’è posta per te ha avuto 5005 spettatori (share 27.39%). Su Italia1 il film Il Grande Gigante Gentile ha ottenuto 949 spettatori (4.44%); su Rai2 l’episodio della serie tv FBI ha intrattenuto 1030 spettatori (4.45%) mentre quello di FBI International 898 (4.15%); su Rai3 il film Insider – Faccia a faccia con il crimine ha portato a casa 1201 spettatori (5.65%); su Rete4 il film Casino Royale ha portato a casa 668 spettatori (3.53%); su ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 20 febbraio 2022)tv: idei programmi più visti di19, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Affari tuoi formato famiglia ha totalizzato 3595 spettatori (share 17.07%); su Canale5 la puntata di C’è posta per te ha avuto 5005 spettatori (share 27.39%). Su Italia1 il film Il Grande Gigante Gentile ha ottenuto 949 spettatori (4.44%); su Rai2 l’episodio della serie tv FBI ha intrattenuto 1030 spettatori (4.45%) mentre quello di FBI International 898 (4.15%); su Rai3 il film Insider – Faccia a faccia con il crimine ha portato a casa 1201 spettatori (5.65%); su Rete4 il film Casino Royale ha portato a casa 668 spettatori (3.53%); su ...

