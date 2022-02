Alessandra Celentano, l’improvvisa perdita: il commosso addio (Di domenica 20 febbraio 2022) Il mondo della danza è stato colpito da un gravissimo lutto. Una protagonista che nessuno dimenticherà mai. Alessandra Celentano ha voluta ricordarla così. Il mondo della danza ha, nel tempo, dato spazio a tante protagoniste. L’arte della danza è qualcosa di unico e quando una protagonista ci lascia è sempre qualcosa di molto triste. Lo sa bene Alessandra Celentano che ha voluto lanciare un messaggio emozionante. Fonte Screen TVTanti aspiranti ballerini vorrebbero seguire le orme di Loreta Alexandrescu. La storica ballerina si è spenta pochi giorni fa. Una notizia che nel mondo dello spettacolo ha toccato tantissime persone. Molti i messaggi di dolore per la scomparsa di una grandissima individualità di questo settore. Tra i messaggi, è arrivato anche quello di Alessandra ... Leggi su chenews (Di domenica 20 febbraio 2022) Il mondo della danza è stato colpito da un gravissimo lutto. Una protagonista che nessuno dimenticherà mai.ha voluta ricordarla così. Il mondo della danza ha, nel tempo, dato spazio a tante protagoniste. L’arte della danza è qualcosa di unico e quando una protagonista ci lascia è sempre qualcosa di molto triste. Lo sa beneche ha voluto lanciare un messaggio emozionante. Fonte Screen TVTanti aspiranti ballerini vorrebbero seguire le orme di Loreta Alexandrescu. La storica ballerina si è spenta pochi giorni fa. Una notizia che nel mondo dello spettacolo ha toccato tantissime persone. Molti i messaggi di dolore per la scomparsa di una grandissima individualità di questo settore. Tra i messaggi, è arrivato anche quello di...

Advertising

ria_withoutanR : RT @SasatoreS: Carola ha avuto complimenti sulla sua Danza e sulla sua persona da persone esperte come Alessandra Celentano, Anbeta e Berna… - AntonellaFede15 : RT @SasatoreS: Carola ha avuto complimenti sulla sua Danza e sulla sua persona da persone esperte come Alessandra Celentano, Anbeta e Berna… - NotEnoughtCoffe : RT @SasatoreS: Carola ha avuto complimenti sulla sua Danza e sulla sua persona da persone esperte come Alessandra Celentano, Anbeta e Berna… - iosonoestanca : RT @SasatoreS: Carola ha avuto complimenti sulla sua Danza e sulla sua persona da persone esperte come Alessandra Celentano, Anbeta e Berna… - kekka22040928 : RT @SasatoreS: Carola ha avuto complimenti sulla sua Danza e sulla sua persona da persone esperte come Alessandra Celentano, Anbeta e Berna… -