Al Benevento basta Improta per rialzare la testa, battuto il Cittadella (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCittadella – Una prestazione non eccezionale, ma poco importa. Contava vincere e il Benevento ci è riuscito grazie a un guizzo di Riccardo Improta. L’esterno giallorosso ha messo a segno il gol che ha deciso la sfida del “Tombolato”, permettendo alla Strega di ritrovare un successo che mancava dal 13 gennaio scorso. Una vittoria essenziale per rimanere agganciati al treno promozione, il secondo posto dista appena cinque lunghezze. Adesso sarà importante trovare la necessaria continuità, partendo dalla sfida di mercoledì con il Como da affrontare probabilmente con un Lapadula in più. La partita – Moduli confermati per Gorini e Caserta. Il tecnico del Cittadella si affida in attacco a Okwonkwo e Beretta, con Baldini alle loro spalle. Il giallorosso risponde concedendo un turno di riposo a ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Una prestazione non eccezionale, ma poco importa. Contava vincere e ilci è riuscito grazie a un guizzo di Riccardo. L’esterno giallorosso ha messo a segno il gol che ha deciso la sfida del “Tombolato”, permettendo alla Strega di ritrovare un successo che mancava dal 13 gennaio scorso. Una vittoria essenziale per rimanere agganciati al treno promozione, il secondo posto dista appena cinque lunghezze. Adesso sarà importante trovare la necessaria continuità, partendo dalla sfida di mercoledì con il Como da affrontare probabilmente con un Lapadula in più. La partita – Moduli confermati per Gorini e Caserta. Il tecnico delsi affida in attacco a Okwonkwo e Beretta, con Baldini alle loro spalle. Il giallorosso risponde concedendo un turno di riposo a ...

