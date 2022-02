Achille Lauro vince “Una voce per San Marino”: sfiderà Blanco e Mahmood all’Eurovision (Di domenica 20 febbraio 2022) Achille Lauro vince “Una voce per San Marino” e vola all’Eurovision Song Contest 2022 dove sfiderà, tra gli altri, i vincitori del Festival di Sanremo Mahmood e Blanco. Da giorni ormai il concorso canoro di San Marino aveva conquistato la ribalta proprio grazie ai tanti cantati italiani che lo hanno visto come “l’ultima spiaggia” per approdare all’Eurovision dopo il mancato successo a Sanremo. La partecipazione a “Una voce per San Marino” è infatti aperta a tutti gli artisti, big ed emergenti, “senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso”. Ecco allora che il cantante romano si è presentato in gara ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022)“Unaper San” e volaSong Contest 2022 dove, tra gli altri, i vincitori del Festival di Sanremo. Da giorni ormai il concorso canoro di Sanaveva conquistato la ribalta proprio grazie ai tanti cantati italiani che lo hanno visto come “l’ultima spiaggia” per approdaredopo il mancato successo a Sanremo. La partecipazione a “Unaper San” è infatti aperta a tutti gli artisti, big ed emergenti, “senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso”. Ecco allora che il cantante romano si è presentato in gara ...

