Uomini e Donne, nuovo tronista in arrivo? Ecco chi potrebbe sostituire Matteo Ranieri | L’indiscrezione (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo i recenti accadimenti, la redazione di “Uomini e Donne” starebbe pensando ad un nuovo tronista. Ecco di chi si parla Quest’oggi è andata in scena l’ultima puntata della settimana, nel corso della quale ci sono da registrare alcuni episodi che hanno catturato l’attenzione del pubblico. Prima di passare al trono di Matteo Ranieri tuttavia, ad attirare la luce dei riflettori nei suoi riguardi è stata ancora una volta la solita Gemma. Gemma Galgani (Instagram)Dopo aver accettato di intraprendere una conoscenza con Antonio, l’ultimo cavaliere in ordine cronologico ad essere sceso dai gradini per lei, la Galgani ha già chiuso ogni tipo di spiraglio nei confronti dell’uomo. Stando a quanto affermato dalla celebre dama, lei credeva di poter instaurare ... Leggi su topicnews (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo i recenti accadimenti, la redazione di “” starebbe pensando ad undi chi si parla Quest’oggi è andata in scena l’ultima puntata della settimana, nel corso della quale ci sono da registrare alcuni episodi che hanno catturato l’attenzione del pubblico. Prima di passare al trono dituttavia, ad attirare la luce dei riflettori nei suoi riguardi è stata ancora una volta la solita Gemma. Gemma Galgani (Instagram)Dopo aver accettato di intraprendere una conoscenza con Antonio, l’ultimo cavaliere in ordine cronologico ad essere sceso dai gradini per lei, la Galgani ha già chiuso ogni tipo di spiraglio nei confronti dell’uomo. Stando a quanto affermato dalla celebre dama, lei credeva di poter instaurare ...

Advertising

vaticannews_it : #18febbraio Oggi come non mai, abbiamo bisogno di profeti di #pace, uomini e donne che compiano gesti nuovi lottand… - elenabonetti : Che una coppia possa decidere se dare ai propri figli il cognome della madre o del padre in modo egualitario è un a… - gparagone : E' davvero ora di tornare ad essere pienamente CITTADINI, uomini e donne consapevoli delle scelte che LIBERAMENTE a… - riccardo_71 : RT @openarms_it: 1864 persone morte nel #Mediterraneo nel 2021. 2014 a oggi, 23.150 uomini, donne e bambini inghiottiti dal mare secondo… - kevkjsi : RT @Lysm96: Sei single. Non ci prova nessuno e non ti calcola nemmeno il moscerino. Sei fidanzato. Uomini, donne, cani, gatti, topi, marzi… -