Ufficiale, Atalanta è americana: 55% al gruppo di Stephen Pagliuca (Di sabato 19 febbraio 2022) L'Atalanta ha annunciato sui propri canali ufficiali la sottoscrizione di un accordo di Partnership tra la famiglia Percassi e un gruppo di investitori capitanati da Stephen Pagliuca, Managing Partner e Co-owner dei Boston Celtics, oltre che Co-chairman di Bain Capital, uno dei principali fondi di investimento al mondo. L`accordo prevede l`ingresso dei nuovi investitori con una quota complessiva del 55% nel capitale sociale de La Dea Srl ("La Dea"). La famiglia Percassi manterrà la quota del 45%. La Dea è la sub-holding della famiglia Percassi detentrice di circa l`86% del capitale sociale dell`Atalanta. La famiglia Percassi rimarrà il principale singolo azionista e la governance sarà espressione di una partnership paritetica: Antonio e Luca Percassi continueranno a ricoprire la carica rispettivamente ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 19 febbraio 2022) L'ha annunciato sui propri canali ufficiali la sottoscrizione di un accordo di Partnership tra la famiglia Percassi e undi investitori capitanati da, Managing Partner e Co-owner dei Boston Celtics, oltre che Co-chairman di Bain Capital, uno dei principali fondi di investimento al mondo. L`accordo prevede l`ingresso dei nuovi investitori con una quota complessiva del 55% nel capitale sociale de La Dea Srl ("La Dea"). La famiglia Percassi manterrà la quota del 45%. La Dea è la sub-holding della famiglia Percassi detentrice di circa l`86% del capitale sociale dell`. La famiglia Percassi rimarrà il principale singolo azionista e la governance sarà espressione di una partnership paritetica: Antonio e Luca Percassi continueranno a ricoprire la carica rispettivamente ...

