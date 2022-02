Tudor: «Grande partita, ma potevamo vincere. Mou mi ha fatto i complimenti» (Di sabato 19 febbraio 2022) . Le parole del tecnico del Verona Igor Tudor a DAZN dopo Roma-Verona. RISULTATO – «Abbiamo fatto una Grande partita, ma c’è rammarico perché non abbiamo vinto. La Roma ha spinto un po’ e ha preso questo pareggio, c’è stata una Grande prestazione e comunque un bel punto, è tanta roba. Faccio i complimenti ai miei e vado avanti». TAMEZE – «Sta facendo una stagione straordinaria, sta sempre meglio. Lui è un ragazzo umile che lavora alacremente, poi ha una gamba importante che gli permette di andare avanti, quest’anno ci ha messo anche qualche gol e sono molto contento per lui». EUROPA – «Rispondo allo stesso modo, secondo me questa è roba di opinionisti. Per me, se parliamo di questo, non ci dà niente, quello che ci dà qualcosa è il lavoro settimanale, non è che se dici un ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) . Le parole del tecnico del Verona Igora DAZN dopo Roma-Verona. RISULTATO – «Abbiamouna, ma c’è rammarico perché non abbiamo vinto. La Roma ha spinto un po’ e ha preso questo pareggio, c’è stata unaprestazione e comunque un bel punto, è tanta roba. Faccio iai miei e vado avanti». TAMEZE – «Sta facendo una stagione straordinaria, sta sempre meglio. Lui è un ragazzo umile che lavora alacremente, poi ha una gamba importante che gli permette di andare avanti, quest’anno ci ha messo anche qualche gol e sono molto contento per lui». EUROPA – «Rispondo allo stesso modo, secondo me questa è roba di opinionisti. Per me, se parliamo di questo, non ci dà niente, quello che ci dà qualcosa è il lavoro settimanale, non è che se dici un ...

Advertising

HellasLive : #HellasVerona, #Tudor: “C’è grande rammarico. Abbiamo dominato tranne gli ultimi 20’” - VoceGiallorossa : ??? @HellasVeronaFC, Tudor: 'Abbiamo fatto una grande partita, ma c'è rammarico per la mancata vittoria. Abbiamo com… - GiovanniLanzi2 : Mi riprendo la frase scritta 7 giorni fa '#Tudor merita una grande'. Se vince 2-0 fuori casa e toglie… - antidoto99 : Avevamo un grande allenatore in panchina e non lo sapevamo. #Tudor #RomaVerona - Grande__Jack80 : Pensavo che Tudor fosse mediocre come da giocatore, qua sta venendo fuori un signor allenatore, sulla scia di Gasp e Juric. -