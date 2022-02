Traffico Roma del 19-02-2022 ore 15:30 (Di sabato 19 febbraio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione cose per un incidente sulla carreggiata interna del raccordo tra la diramazione di Roma nord è la Nomentana per il resto Traffico cittadino decisamente scorre in queste prime ore di sabato pomeriggio all’Olimpico torna il campionato di Serie A alle 18 in programma a Roma Verona previste modifiche relative alla sosta e alla viabilità nell’area del Foro Italico possibili rallentamenti durante la flusso è il deflusso degli spettatori chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla linea Roma Viterbo cancellate le corse delle 18:40 da Flaminio e delle 19:10 da Montebello le taglie di queste notizie sul sito Roma.luceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In ... Leggi su romadailynews (Di sabato 19 febbraio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione cose per un incidente sulla carreggiata interna del raccordo tra la diramazione dinord è la Nomentana per il restocittadino decisamente scorre in queste prime ore di sabato pomeriggio all’Olimpico torna il campionato di Serie A alle 18 in programma aVerona previste modifiche relative alla sosta e alla viabilità nell’area del Foro Italico possibili rallentamenti durante la flusso è il deflusso degli spettatori chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla lineaViterbo cancellate le corse delle 18:40 da Flaminio e delle 19:10 da Montebello le taglie di queste notizie sul sito.luceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...

