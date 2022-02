Tempeste in nord Europa: vittime, danni e migliaia senza luce (Di sabato 19 febbraio 2022) Amburgo, 19 feb. (Adnkronos/Dpa) - Almeno una dozzina di persone sono morte per l'ondata di maltempo che ha colpito ieri e oggi il nord Europa con i cicloni Zeynap, Dudley e Eunice, mentre decine di migliaia di persone sono rimaste senza corrente elettrica. Colpita dai forti venti e piogge di Eunice, la Gran Bretagna lamenta tre morti. migliaia di abitazioni sono senza corrente elettrica e si contano danni per milioni di sterline. I forti venti proseguiranno nei prossimi giorni con conseguenze sui trasporti, la fornitura di elettricità e la riparazione dei danni. In Olanda la tempesta ha causato tre morti per la caduta di alberi e un quarto per un incidente stradale. In Germania i morti per il ciclone Zeynap sono almeno tre. Vi sono state ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Amburgo, 19 feb. (Adnkronos/Dpa) - Almeno una dozzina di persone sono morte per l'ondata di maltempo che ha colpito ieri e oggi ilcon i cicloni Zeynap, Dudley e Eunice, mentre decine didi persone sono rimastecorrente elettrica. Colpita dai forti venti e piogge di Eunice, la Gran Bretagna lamenta tre morti.di abitazioni sonocorrente elettrica e si contanoper milioni di sterline. I forti venti proseguiranno nei prossimi giorni con conseguenze sui trasporti, la fornitura di elettricità e la riparazione dei. In Olanda la tempesta ha causato tre morti per la caduta di alberi e un quarto per un incidente stradale. In Germania i morti per il ciclone Zeynap sono almeno tre. Vi sono state ...

