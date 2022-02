Sul filo spinato. Asse Ue-Nato per frenare Putin (Di sabato 19 febbraio 2022) “Il rischio di un conflitto ora è reale”. Jens Stoltenberg si fa scuro in volto dal palco della conferenza di Monaco, la kermesse che ogni anno riunisce nella città bavarese capi di Stato e di governo da tutto il mondo per parlare di sicurezza europea. Il segretario della Nato è seduto a fianco di Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea. Officia il padrone di casa, l’ambasciatore Wolfgang Ischinger. Nato e Ue: è la dimostrazione plastica dell’Asse su cui si muovono Europa e Stati Uniti di fronte alla crisi in Ucraina e l’invasione russa che incombe. “Sono giorni pericolosi per l’Europa, quello russo è il più grande ammassamento di truppe militari dalla Guerra Fredda”, esordisce il norvegese. “La Nato continua a cercare una soluzione politica, ma a dispetto delle rivendicazioni russe non c’è nessun ... Leggi su formiche (Di sabato 19 febbraio 2022) “Il rischio di un conflitto ora è reale”. Jens Stoltenberg si fa scuro in volto dal palco della conferenza di Monaco, la kermesse che ogni anno riunisce nella città bavarese capi di Stato e di governo da tutto il mondo per parlare di sicurezza europea. Il segretario dellaè seduto a fianco di Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea. Officia il padrone di casa, l’ambasciatore Wolfgang Ischinger.e Ue: è la dimostrazione plastica dell’su cui si muovono Europa e Stati Uniti di fronte alla crisi in Ucraina e l’invasione russa che incombe. “Sono giorni pericolosi per l’Europa, quello russo è il più grande ammassamento di truppe militari dalla Guerra Fredda”, esordisce il norvegese. “Lacontinua a cercare una soluzione politica, ma a dispetto delle rivendicazioni russe non c’è nessun ...

Advertising

formichenews : Sul filo spinato. Asse Ue-Nato per frenare Putin L'appello a Monaco: il rischio di un conflitto in Ucraina è reale… - young_grama : @____Camii___ anche edo,sta molto male,è sul filo di una caduta in depressione gravissima. - FulvioVigilante : @john_nuppey Decisamente un gran cosa, tecnicamente sono sul filo, però se hanno mezzi e altro probabile che possan… - Augusto85235082 : @gianluca_ottawa La storia non si segue ora per ora, ma sul filo del tempo! - rituccipucci : Sul filo di lana (la seconda mi ha fatto impazzire, perché è di etimologia greca: inglesi, fatevi delle parole vost… -

Ultime Notizie dalla rete : Sul filo Pamela Prati ha denunciato Barbara d'Urso: la rivelazione a 'Belve' Ma è sul filo dell'inesistenza di quest'uomo che si apre una parentesi mai rivelata prima: la denuncia a Barbara d'Urso. 'Con Mediaset e con colei che ha divulgato delle cose bruttissime sulla mia ...

"Le case della comunità nei quartieri, una scelta in ritardo di anni" L'intervento del consigliere comunle Bruno Agnetti in merito alle Case della Salute - Case della Comunità con ulteriori riflessioni sui temi sanitari del nostro territorio. Sul filo di lana del traguardo della consiliatura posso manifestare una malcelata soddisfazione per il fatto che almeno è emersa "ufficialmente" una qualche "sensibilità" su temi direttamente ...

Il premier, la fase "d.C." e la "fatica" della politica ilGiornale.it "Le case della comunità nei quartieri, una scelta in ritardo di anni" Sul filo di lana del traguardo della consiliatura posso manifestare una malcelata soddisfazione per il fatto che almeno è emersa "ufficialmente" una qualche "sensibilità" su temi direttamente ...

Ucraina, diretta. Forte esplosione a Donetsk. I separatisti: autobomba vicino palazzo governo. Putin: «Situazione nel Donbass sta peggiorando» Lo riferiscono i separatisti filo-russi citati dalla Tass ... La Russia è pronta a trattative con gli Usa e la Nato sui missili a medio e corto raggio e la trasparenza militare in Europa, ma solo se i ...

Ma èdell'inesistenza di quest'uomo che si apre una parentesi mai rivelata prima: la denuncia a Barbara d'Urso. 'Con Mediaset e con colei che ha divulgato delle cose bruttissime sulla mia ...L'intervento del consigliere comunle Bruno Agnetti in merito alle Case della Salute - Case della Comunità con ulteriori riflessioni sui temi sanitari del nostro territorio.di lana del traguardo della consiliatura posso manifestare una malcelata soddisfazione per il fatto che almeno è emersa "ufficialmente" una qualche "sensibilità" su temi direttamente ...Sul filo di lana del traguardo della consiliatura posso manifestare una malcelata soddisfazione per il fatto che almeno è emersa "ufficialmente" una qualche "sensibilità" su temi direttamente ...Lo riferiscono i separatisti filo-russi citati dalla Tass ... La Russia è pronta a trattative con gli Usa e la Nato sui missili a medio e corto raggio e la trasparenza militare in Europa, ma solo se i ...