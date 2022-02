Serie C-Girone C | 28a giornata | Palermo ospita la Turris | derby Monopoli-Foggia

Advertising

cicci14 : RT @JasnaC5: ?? MATCH DAY ?? ?? 18ª giornata Serie B (girone A) ?? Leon ?? Bussero ?? ore 16 #AvantiJasna - SalentoSport : #SERIED/H – È la domenica del derby Matino-#Casarano. #Nardò a caccia di punti a Caserta: programma e designazioni… - News24Italy : #Serie D, girone C: gli arbitri della quarta giornata di ritorno - basketinside360 : Serie A2 Old Wild West - La presentazione del 20 turno nel girone Verde - - JasnaC5 : ?? MATCH DAY ?? ?? 18ª giornata Serie B (girone A) ?? Leon ?? Bussero ?? ore 16 #AvantiJasna -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone

FrosinoneToday

... nel match valido per il recupero della terza deldi andata. Lo scontro diretto sorride ... con Coach Venco che manda in campo anche Riccio, libero classe 2007 al suo esordio inA2. Finisce ...Calcio 2021 - 2022B Tabellino partita Pescara - Fermana Squadra in casa Pescara Squadra avversaria Fermana Inizia un nuovo tour de force: tre partite in sette giorni per il Pescara, che inizia domani ...Ventottesima giornata del girone C di Serie C che si disputerà interamente nella giornata di sabato 19 febbraio, divisa tra le 14:30 e le 17:30. Il Palermo ospita la Turris al "Renzo Barbera", il Bari ...CALENDARIONel girone Verde di Serie A2 Old Wild West si gioca la 20^ giornata, settima di ritorno. Anticipo sabato 19 febbraio tra Urania Milano e ...