Sampdoria-Empoli | infarto tifoso blucerchiato dopo gol Quagliarella | rianimato e trasportato in ospedale

(Di sabato 19 febbraio 2022) Spavento sulle tribune del Ferraris in occasione di Samdporia-, sfida che si è giocata alle ore 15:00 di sabato 19 febbraio in cui i padroni di casa si sono imposti per 2-0 grazie alla doppietta dila prima rete dell’attaccante, un uomo di 69 anni che si trovava in tribuna è stato colto da: immediatamente assistito dal personale Anpas presente, è tornato cosciente e vigileessere statocon il defibrillatore. Successivamente, l’uomo è statoall’Policlinico san Martino in codice rosso. La situazione di pericolo era stata percepita anche in campo, con l’arbitro che si era recato dai soccorritori per sincerarsi della situazione. SportFace.

"E' stata la giornata perfetta". Fabio Quagliarella con la doppietta segnata all'raggiunge quota 180 reti in serie A, 100 delle quali con la maglia dellae a fine gara non nasconde la soddisfazione. "Mi alleno come i ragazzi di vent'anni e cerco di dare sempre il ...Laha battuto per 2 - 0 sull'in una gara valida per la 26/a giornata di Serie A. I gol al 14' e al 29' di Quagliarella (S). Con questa vittoria, lasale a quota 26 punti ...Seconda vittoria casalinga consecutiva per la Sampdoria, non era mai accaduto in stagione, che riscatta la sconfitta con il Milan e batte l'Empoli grazie all'eterno Quagliarella, 39 anni da poco ...Sampdoria (4-3-1-2): Falcone ; Bereszynski , Ferrari , Colley , Murru (25' st Augello ); Candreva , Ekdal (41' st Vieira ), Thorsby ; Sabiri (24' st Rincon ); Quagliarella (16' st Conti ), Caputo . A ...