Rdc: Inps, in 3 anni assegni a 2 mln famiglie ma 70% ancora lo prende (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nei primi tre anni di vita il Reddito e la pensione di cittadinanza sono stati erogati a quasi 2 milioni di nuclei familiari, per un totale di 4,65 milioni di persone, e una spesa complessiva che si aggira sui 20 miliardi di euro. A scattare la fotografia è l’Inps in un rapporto dedicato ad uno degli interventi che è stato e resta al centro di un infuocato dibattito politico. Neonati e centenari, famiglie numerose e single, studenti e lavoratori, pensionati, inattivi e disoccupati: un bacino consistente, articolato, eterogeneo, accomunato dalla mancanza o dalla scarsità di un reddito familiare. Ma a distanza di 33 mesi dall’avvio del provvedimento il 70% di quelli che fecero domanda nell’aprile del 2019 risulta ancora beneficiario dell’assegno. Un dato che conferma come il provvedimento abbia di fatto ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nei primi tredi vita il Reddito e la pensione di cittadinanza sono stati erogati a quasi 2 milioni di nuclei familiari, per un totale di 4,65 milioni di persone, e una spesa complessiva che si aggira sui 20 miliardi di euro. A scattare la fotografia è l’in un rapporto dedicato ad uno degli interventi che è stato e resta al centro di un infuocato dibattito politico. Neonati e centenari,numerose e single, studenti e lavoratori, pensionati, inattivi e disoccupati: un bacino consistente, articolato, eterogeneo, accomunato dalla mancanza o dalla scarsità di un reddito familiare. Ma a distanza di 33 mesi dall’avvio del provvedimento il 70% di quelli che fecero domanda nell’aprile del 2019 risultabeneficiario dell’assegno. Un dato che conferma come il provvedimento abbia di fatto ...

Advertising

CislNazionale : RT @FnpCisl: Osservatorio Inps Reddito e #PensionediCittadinanza DATI dicembre 2021 ??1,38 milioni i nuclei beneficiari di RdC/PdC ??143 m… - fisco24_info : Rdc: Inps, in 3 anni assegni a 2 mln famiglie ma 70% ancora lo prende: (Adnkronos) - Nei primi tre anni di vita il… - TrendOnline : #pagamenti #INPS in arrivo: ecco quali sono le #date dell'ultima parte di febbraio! Tra #rdc, #bonus, #naspi e molt… - Ilsolitario71 : @GiuseppeConteIT Maaaa tanta propaganda. Ma parliamo che l’INPS ha dimezzato RDC agli invalidi al 100% che non poss… - zazoomblog : Rdc Inps: in primi 3 anni a oltre 2 mln famiglie per 20 mld spesa - #Inps: #primi #oltre #famiglie #spesa -