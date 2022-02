Non scorre buon sangue tra Spalletti e Mazzarri: ricordate il retroscena del 2018? (Di sabato 19 febbraio 2022) L’edizione odierna de L’Unione Sarda racconta di un retroscena non molto amichevole tra Luciano Spalletti e Walter Mazzarri. I due allenatori toscani si affronteranno lunedì alle ore 19 in Cagliari-Napoli. Il giornale isolano fa luce su una discussione avvenuta nel 2018, dopo un Torino-Inter vinto dall’ex allenatore del Napoli ai danni dell’attuale allenatore azzurro, ai tempi all’Inter. Di seguito il botta e risposta del post partita: “Oh Mazzarrino, c’hai sempre paura? Ha sempre un po’ di timore, anche quando vince, per cui hai vinto, non c’è da aver timore, la partita è finita. Non darmi la mano con la puntina, se non me la vuoi dare non me la dai“. Walter Mazzarri, Cagliari (Imago) “Spalletti andava verso il campo, sono stato io ad andare a dargli la ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 19 febbraio 2022) L’edizione odierna de L’Unione Sarda racconta di unnon molto amichevole tra Lucianoe Walter. I due allenatori toscani si affronteranno lunedì alle ore 19 in Cagliari-Napoli. Il giornale isolano fa luce su una discussione avvenuta nel, dopo un Torino-Inter vinto dall’ex allenatore del Napoli ai danni dell’attuale allenatore azzurro, ai tempi all’Inter. Di seguito il botta e risposta del post partita: “Ohno, c’hai sempre paura? Ha sempre un po’ di timore, anche quando vince, per cui hai vinto, non c’è da aver timore, la partita è finita. Non darmi la mano con la puntina, se non me la vuoi dare non me la dai“. Walter, Cagliari (Imago) “andava verso il campo, sono stato io ad andare a dargli la ...

