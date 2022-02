Migranti, arrestato scafista egiziano: durante una traversata disumana in 7 sono morti di freddo (Di sabato 19 febbraio 2022) Migranti, da Lampedusa a Pozzallo, continuano a susseguirsi sbarchi a profusione. Nel silenzio istituzionale e nell’operosità degli addetti ai lavori dell’accoglienza. L’ultimo approdo è quello avvenuto nella notte a Pozzallo, nel Ragusano. Dove gli uomini della Capitaneria di porto hanno soccorso al largo dell’Isola delle correnti una barca a vela con 96 Migranti a bordo. Compresi una decina di donne e una quarantina di minori, provenienti in prevalenza da Afghanistan, Siria e Turchia. E sempre a Pozzallo è atteso stamani l’arrivo dell’Ocean Viking con 247 persone, soccorse in cinque diverse operazioni nel Mediterraneo centrale tra il 12 e il 14 febbraio. Tra loro ci sono anche 12 donne, 53 minori e un neonato di 5 mesi. Diversi i casi di ipotermia e ustioni da carburante curate dal team medico di bordo. Migranti, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 febbraio 2022), da Lampedusa a Pozzallo, continuano a susseguirsi sbarchi a profusione. Nel silenzio istituzionale e nell’operosità degli addetti ai lavori dell’accoglienza. L’ultimo approdo è quello avvenuto nella notte a Pozzallo, nel Ragusano. Dove gli uomini della Capitaneria di porto hanno soccorso al largo dell’Isola delle correnti una barca a vela con 96a bordo. Compresi una decina di donne e una quarantina di minori, provenienti in prevalenza da Afghanistan, Siria e Turchia. E sempre a Pozzallo è atteso stamani l’arrivo dell’Ocean Viking con 247 persone, soccorse in cinque diverse operazioni nel Mediterraneo centrale tra il 12 e il 14 febbraio. Tra loro cianche 12 donne, 53 minori e un neonato di 5 mesi. Diversi i casi di ipotermia e ustioni da carburante curate dal team medico di bordo., ...

