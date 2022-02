LIVE Svezia-Gran Bretagna curling, Finale Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Edin oro olimpico! Battuto Moat all’extra end (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.59 La nostra DIRETTA volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 10.56 Per la Svezia arriva dunque il primo oro olimpico della storia nel curling maschile, completando nel migliore dei modi un quadriennio trionfale in cui il team Edin si è imposto in tutti i Mondiali disputati. 10.54 Edin corona così una carriera leggendaria, conquistando il primo titolo olimpico dopo le delusioni di Sochi (bronzo) e Pyeongchang (argento). Grandissimo torneo anche per Mouat, argento al debutto a cinque cerchi. 10.52 VINCE LA Svezia!!! Mouat ha provato un tiro oltremodo spettacolare (che avrebbe messo seriamente in difficoltà Edin), senza riuscire ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.59 La nostravolge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 10.56 Per laarriva dunque il primo oro olimpico della storia nelmaschile, completando nel migliore dei modi un quadriennio trionfale in cui il teamsi è imposto in tutti i Mondiali disputati. 10.54corona così una carriera leggendaria, conquistando il primo titolo olimpico dopo le delusioni di Sochi (bronzo) e Pyeongchang (argento).dissimo torneo anche per Mouat, argento al debutto a cinque cerchi. 10.52 VINCE LA!!! Mouat ha provato un tiro oltremodo spettacolare (che avrebbe messo seriamente in difficoltà), senza riuscire ...

