LIVE Berrettini-Alcaraz 2-5, ATP Rio 2022 in DIRETTA: break dello spagnolo nel quarto game (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Buona prima al centro per il tennista romano. 15-40 Risposta d'istinto di Alcaraz e Berrettini si muove lentamente verso destra: due set point per Alcaraz. 15-30 Colpisce male di dritto Berrettini: situazione pericolosa per l'azzurro in questo game. 15-15 Secondo doppio fallo in cui Berrettini incappa in questa partita. 15-0 Stecca con il dritto Alcaraz su una palla estremamente rotatoria di Berrettini. 5-2 Alcaraz. Lo spagnolo resta avanti in questo set beneficiando dei troppi errori di dritto di Berrettini. 40-30 CHE COSA SI E' INVENTATO Alcaraz! Passante rallentato di Berrettini

