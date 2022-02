Incredibile in Russia: allenatore e vice discutono, poi volano pugni (Di sabato 19 febbraio 2022) Le incredibili immagini arrivano dalla Russia: durante una gara di basket, l'allenatore e il suo vince discutono, poi tra i due parte la rissa placata dai giocatori in panchina Leggi su video.gazzetta (Di sabato 19 febbraio 2022) Le incredibili immagini arrivano dalla: durante una gara di basket, l'e il suo vince, poi tra i due parte la rissa placata dai giocatori in panchina

Advertising

Eurosport_IT : GRANDI RAGAZZIIIIIIII! ?????? Incredibile vittoria per l'Italia della staffetta maschile che strappa il bronzo alla R… - PietroDalmazzo : è incredibile il cortocircuito twitter delle persone quando fai notare che ci sta un problema nei media sul raccont… - NicLeosan : @jacopo_iacoboni È incredibile che uno Stato come la Russia si espone a giochetti così puerili, cioè dando il doppi… - GASirianni : RT @alportog: si attrae l'attenzione alla Russia ma quanto sta succedendo in Canada è assolutamente incredibile - alportog : si attrae l'attenzione alla Russia ma quanto sta succedendo in Canada è assolutamente incredibile -