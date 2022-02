Inchiesta Open | la Cassazione annulla per la terza volta i sequestri a Carrai

Advertising

repubblica : Inchiesta Open, la Cassazione: illegittimi i sequestri a Carrai [di Luca Serranò] - fattoquotidiano : “Immunità”: Lotti e Boschi, nessuno segue l’ex premier - petergomezblog : Inchiesta Open, la Cassazione annulla i sequestri a Carrai: è la terza volta. I pm dovranno restituire tutto all’im… - ceccomarisa : RT @LaStampa: Inchiesta Open, i difensori di Carrai: la Cassazione ha annullato per la terza volta i sequestri - annamaria_ff : RT @maurizioft: #Open La Corte Suprema annulla l'ultima ordinanza del Tribunale riesame Con effetto immediato ordina alla Procura di resti… -

L'su, fondazione creata anche per finanziare le convention annuali della Leopolda ideate da Renzi fin dal 2010, venne alla luce nel settembre del 2019, quando la procura delegò alla ...L'imprenditore è indagato per finanziamento illecito ai partiti nell'ambito dell'sulla Fondazionela questione e ha statuito che non sussiste neppure l'ipotesi astratta del delitto di illecito finanziamento di partito e che la Fondazione Open ha sempre operato lecitamente per il raggiungimento ...I difensori di Marco Carrai hanno fatto sapere che la Cassazione ha annullato per la terza volta, senza rinvio, l'ordinanza del tribunale del riesame che rigettava il ricorso contro i sequestri ...