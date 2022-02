Da Banksy a Ai Weiwei | che cos' è l“artivismo” secondo Vincenzo Trione

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 19 febbraio 2022) "Oggi il mondo è straordinariamente bello”, scriveva Yves Michaud, all’alba del XXI secolo, in apertura del suo celebre “L’arte allo stato gassoso”. Il trionfo dell’estetica nelle nostre vite era ormai un fatto compiuto e c’era di che rallegrarsi. L’arte non era più un elenco di opere chiuse nei musei. L’arte era scomparsa per reincarnarsi nell’esperienza di ogni giorno, dal design alle riviste patinate, dalla chirurgia estetica alle sfilate di moda, e naturalmente performance e installazioni diffuse un po’ ovunque, nelle Biennali come negli outlet. All’epoca acclamata come innovativa e dirompente, la tesi di Michaud, affidata a un titolo fortunato, appare ora invecchiata di colpo, come un’ultima spruzzata di pensiero debole o debolissimo dei beati anni Ottanta, evaporata con la crisi economica del 2008, il climate change, il MeToo, il Black Lives Matter, le battaglie di genere, il ...