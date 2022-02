C’é Posta per te, Maria De Filippi chiama i due ospiti importanti: puntata super (Di sabato 19 febbraio 2022) C’é Posta per te, la conduttrice Maria De Filippi chiama all’appello due ospiti importantissimi: una super puntata in arrivo. Manca davvero pochissimo alla sesta puntata di C’è Posta per Te… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 19 febbraio 2022) C’éper te, la conduttriceDeall’appello duessimi: unain arrivo. Manca davvero pochissimo alla sestadi C’èper Te… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

fransca167 : RT @muffinio17: Dovremmo farli riconciliare a C'è posta per te. SCRIVIAMO A QUEEN MARY VI PREGO, SOLO LEI CI PUÒ SALVARE. - beh_vabbeh : Non sopportare Pi0 e Amede0 >>>>> l’amore per c’è posta per te #cepostaperte - itsm4rti : Tra un po’ gli facciamo condurre direttamente la puntata? Ospitata a c’è posta? - BenassiLadies : @Frances14924568 Mi guardo Maria c'è posta cosi ?????????? - diorsacehs : stasera seratona fazzoletti piantini e c'è posta per te -