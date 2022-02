Azione | Tajani | ' bene confronto | insieme a sostegno Draghi'

(Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "E'che ci sia un, un dialogo visto che siamoin un governo che è sorretto da una maggioranza che ha deciso di togliersi di dosso maglietta di partito per indossare quella della nazionale". Così Antonioal congresso di. "Noi insistiamo sul fatto cheguidi il governo perchè è l'unico in grado di tenere unite forze politiche differenti che torneranno nei lori alvei ma che ancora debbono lavorare".

Il Tempo

"I testi saranno modificati e migliorati dal Parlamento" hanno promesso Salvini, Tajani e i 5 ... e due ore di consiglio dei ministri nel pomeriggio hanno fatto fare un bel passo avanti all'azione di ... 19 feb. Adnkronos) – "Le riforme sono fondamentali, a partire da quella della giustizia, dove è possibile avere convergenza. Su questo c'è grande sintonia". Così Antonio Tajani al congresso di Azione.