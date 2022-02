Atp 500 Rio de Janeiro 2022 | Berrettini batte Monteiro e la pioggia | quarti di finale

(Di sabato 19 febbraio 2022) Debutto con vittoria per Matteonell’Atp 500 di Rio de. Il numero uno d’Italia, che ha esordito solamente venerdì a causa della, ha superato in tre set combattuti Thiago. 6-4 6-7(6) 6-3 il punteggio con cui Matteo ha sconfitto il tennista di casa dopo 2h49?, staccando il pass per idi. Non la miglior versione di, al primo match stagionale su terra rossa ed opposto ad un giocatore trascinato dal pubblico locale, ma comunque abbastanza per proseguire il suo cammino nel torneo. L’azzurro attende ora di scoprire il suo prossimo avversario, che sarà il vincente del match Alcaraz-Delbonis. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, TV E STREAMING CRONACA – Buona partenza di Matteo, che opera il break ...

... se il corpo e il suo stato di forma glielo permetteranno (come lui stesso ha annunciato), parteciperà a due tornei che si disputeranno sul veloce nelle prossime settimane: l'di Acapulco e il ...A distanza di pochissimi giorni dallo splendido trionfo nell'di Rotterdam - il primo in assoluto carriera dopo otto finali perse - il 21enne nativo di Montréal continua a farsi largo anche ...Il live e la diretta testuale del confronto tra Matteo Berrettini e Thiago Monteiro, valevole per il secondo turno dell’Atp 500 di Rio de Janeiro 2022. Dopo il rinvio per pioggia in occasione della ...Debutto con vittoria per Matteo Berrettini nell’Atp 500 di Rio de Janeiro 2022. Il numero uno d’Italia, che ha esordito solamente venerdì a causa della pioggia, ha superato in tre set combattuti ...