Atp 500 Rio 2022, Fognini schiacciasassi: batte Coria in due set e vola in semifinale (Di sabato 19 febbraio 2022) Super Fabio Fognini ai quarti del torneo Atp 500 di Rio 2022. Il taggiasco batte con un netto 6-4 6-2 senza appello Federico Coria e vola in semifinale per la terza volta in questo appuntamento brasiliano sulla terra rossa. L’azzurro, che in entrambi i parziali è partito a razzo, ha avuto soltanto un momento di appannamento nella seconda metà del primo set. Per il resto, dominio contro l’argentino non all’altezza del suo tennis. Primo set che parte come meglio non potrebbe per Fognini, che prende il sopravvento in risposta e strappa per due volte di fila il servizio all’avversario, portandosi in un batter d’occhio sul 3-0 pesante. Da qui in avanti, però, l’azzurro comincia a rilassarsi un po’ troppo e Coria alza il giro del motore. ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Super Fabioai quarti del torneo Atp 500 di Rio. Il taggiascocon un netto 6-4 6-2 senza appello Federicoinper la terza volta in questo appuntamento brasiliano sulla terra rossa. L’azzurro, che in entrambi i parziali è partito a razzo, ha avuto soltanto un momento di appannamento nella seconda metà del primo set. Per il resto, dominio contro l’argentino non all’altezza del suo tennis. Primo set che parte come meglio non potrebbe per, che prende il sopravvento in risposta e strappa per due volte di fila il servizio all’avversario, portandosi in unr d’occhio sul 3-0 pesante. Da qui in avanti, però, l’azzurro comincia a rilassarsi un po’ troppo ealza il giro del motore. ...

