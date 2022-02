Antonio Cassano | età e dove è nato | moglie | figli | patrimonio | cosa fa oggi | in che squadra giocava | dove vive | Covid | Instagram

(Di sabato 19 febbraio 2022)è tra i più noti sportivi che hanno fatto la storia del calcio italiano, giocando nel campionostrano come anche oltre confine. Inoltre, è stato chiamato inanche dalla Nazionale per disputare Europei e Mondiali. Ma siete sicuri di sapere tutto su? Andiamo a conoscere meglio insieme ogni dettaglio e...

Commenta per primo Intervenuto alla Bobo Tv , l'ex attaccante dell'Inter,, ha espresso la propria opinione in merito alla prestazione che i nerazzurri hanno offerto in Champions contro il Liverpool. 'L'Inter ha fatto una grandissima partita, ad eccezione, e ...E' ormai diventato un appuntamento fisso alla Bobo Tv.spende dure parole stavolta contro Allegri ed il suo tridente Dybala - Morata - Vlahovic:contro Allegri Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato ...Antonio Cassano è tra i più noti sportivi che hanno fatto la storia del calcio italiano, giocando nel campionato nostrano come anche oltre confine. Inoltre, è stato chiamato in squadra anche dalla ...Controcorrente, sempre e comunque. Antonio Cassano era così in campo e sta facendo lo stesso anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. FantAntonio è stato uno dei talenti più brillanti della ...