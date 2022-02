Truffa e falso,2 avvocati sospesi per un anno da professione (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Guardia di finanza del Comando provinciale di Catanzaro ha notificato a due avvocati del foro di Lamezia Terme, G. L. e P. T., entrambi di 45 anni, marito e moglie, una misura cautelare di divieto ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Guardia di finanza del Comando provinciale di Catanzaro ha notificato a duedel foro di Lamezia Terme, G. L. e P. T., entrambi di 45 anni, marito e moglie, una misura cautelare di divieto ...

