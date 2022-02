Advertising

cmdotcom : #Conte: 'Il #Tottenham sul mercato si è indebolito. #Kulusevski e #Bentancur non sono pronti'… - rickymeggiato : @mirkonicolino Goditi questa (il Tottenham gli ha detto di stare zitto e lavorare) - MarcoTroiano8 : RT @RossoneroBlog: Al Tottenham Antonio Conte non darebbe quasi mai spazio a Steven #Bergwijn, attaccante olandese chiuso oltretutto dall'a… - Mediagol : Tottenham, Conte: “Non capisco chi crea problemi, il presidente sa le mie idee” - RossoneroBlog : Al Tottenham Antonio Conte non darebbe quasi mai spazio a Steven #Bergwijn, attaccante olandese chiuso oltretutto d… -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Conte

Ha destato molto scalpore in Italia l'intervista di Antonioconcessa a Sky Sport Italia, in cui sembrava voler accusare ildi aver preso Bentancur e Kulusevski che non sarebbero ancora pronti per giocare a certi livelli. L'ex tecnico dell'Inter ...I 'Red Devils' sono invischiati nella lotta alla qualificazione alla prossima Champions League, con West Ham, Arsenal, Wolverhampton e ildi Antonioche premono minacciosi. L'addio di ...Antonio Conte ha parlato alla vigilia della sfida che il suo Tottenham dovrà giocare contro il Manchester City in campionato. Una sfida non facile per gli Spurs che arrivano a questa partita dopo tre ...Il Tottenham vive un momento negativo in PremierLeague, gli Spurs sono reduci da quattro sconfitte consecutive e non sono mancate le critiche verso la società e Antonio Conte. Il tecnico ex Juventus è ...