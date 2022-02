Tokyo 2020, ufficiale: per doping la Gran Bretagna perde l’argento nella staffetta vinta dall’Italia (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Gran Bretagna è stata ufficialmente privata della medaglia d’argento nella staffetta 4×100 nella quale era stata battuta per un soffio dall’Italia che con il rush finale di Tortu era riuscita a conquistare un incredibile sforzo. Profuso contro chi ha barato, visto che uno dei frazionisti, CJ Ujah, aveva assunto un integratore non consentito, anche se lui dice inconsapevolmente e non intenzionalmente. Il Tas antidoping non ha però voluto sentire ragioni e così il Canada sale al secondo posto del podio con la Cina che agguanta il bronzo. Termina così l’ultima possibilità per il team britannico di evitare questa sanzione che va peraltro a discapito degli altri tre atleti della squadra inglese. Queste le parole di Ujah: “Vorrei chiarire che ho inconsapevolmente ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Laè stata ufficialmente privata della medaglia d’argento4×100quale era stata battuta per un soffioche con il rush finale di Tortu era riuscita a conquistare un incredibile sforzo. Profuso contro chi ha barato, visto che uno dei frazionisti, CJ Ujah, aveva assunto un integratore non consentito, anche se lui dice inconsapevolmente e non intenzionalmente. Il Tas antinon ha però voluto sentire ragioni e così il Canada sale al secondo posto del podio con la Cina che agguanta il bronzo. Termina così l’ultima possibilità per il team britannico di evitare questa sanzione che va peraltro a discapito degli altri tre atleti della squadra inglese. Queste le parole di Ujah: “Vorrei chiarire che ho inconsapevolmente ...

