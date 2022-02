Tavolini all’esterno di bar e ristoranti, da aprile 2022 torna il pagamento del suolo pubblico (Di venerdì 18 febbraio 2022) Con l’imminente fine dello stato di emergenza, anche altre cose potrebbero terminare: come ad esempio la possibilità di occupare il suolo pubblico liberamente, e senza pagare tasse. Di fatto, se il governo non dovesse prorogare lo stato di emergenza Covid, come sembra attualmente, oltre il 31 marzo, allora dal primo aprile le cose cambieranno per alcuni esercenti. Bar e ristoranti di tutta Italia dovranno nuovamente pagare per poter avere Tavolini all’esterno dei loro locali. Leggia anche: Proroga dello Stato di Emergenza, la Camera approva la fiducia sul decreto: ecco quando scade Tavolini all’esterno: le cose cambieranno Ma questo, a meno che i singoli comuni non decidano altrimenti. Ciò equivale a dire che le singole comunità potrebbero scegliere di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 febbraio 2022) Con l’imminente fine dello stato di emergenza, anche altre cose potrebbero terminare: come ad esempio la possibilità di occupare illiberamente, e senza pagare tasse. Di fatto, se il governo non dovesse prorogare lo stato di emergenza Covid, come sembra attualmente, oltre il 31 marzo, allora dal primole cose cambieranno per alcuni esercenti. Bar edi tutta Italia dovranno nuovamente pagare per poter averedei loro locali. Leggia anche: Proroga dello Stato di Emergenza, la Camera approva la fiducia sul decreto: ecco quando scade: le cose cambieranno Ma questo, a meno che i singoli comuni non decidano altrimenti. Ciò equivale a dire che le singole comunità potrebbero scegliere di ...

