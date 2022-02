Signorini elogia Lulù perchè si è innamorata di Manuel e dei suoi problemi ed è polemica sui social (Di venerdì 18 febbraio 2022) Può un conduttore arrivare a dire che un concorrente di un reality ha dato tanto, ha fatto tanto, perchè si è innamorato di una persona con disabilità sottolineandolo svariate volte? Si può arrivare a dire, in riferimento a Lulù Selassiè e al suo meritarsi o meno la finale: “Anche se non avessi fatto nulla, se non avessi smosso nulla, ti meriteresti la finale perchè hai scelto di amare uno come Manuel che si porta dietro tutte le sue problematiche?“. Realmente imbarazzante e umiliante per Manuel che avrebbe fatto bene a smetterla di applaudire e a dire qualche parolina. Per fortuna ci ha pensato Sonia Bruganelli, particolarmente sul pezzo nella puntata del Grande Fratello VIP 6 di ieri, a prendere le distanze da quello che stava dicendo Alfonso Signorini. Un discorso senza nè capo nè ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 18 febbraio 2022) Può un conduttore arrivare a dire che un concorrente di un reality ha dato tanto, ha fatto tanto,si è innamorato di una persona con disabilità sottolineandolo svariate volte? Si può arrivare a dire, in riferimento aSelassiè e al suo meritarsi o meno la finale: “Anche se non avessi fatto nulla, se non avessi smosso nulla, ti meriteresti la finalehai scelto di amare uno comeche si porta dietro tutte le sue problematiche?“. Realmente imbarazzante e umiliante perche avrebbe fatto bene a smetterla di applaudire e a dire qualche parolina. Per fortuna ci ha pensato Sonia Bruganelli, particolarmente sul pezzo nella puntata del Grande Fratello VIP 6 di ieri, a prendere le distanze da quello che stava dicendo Alfonso. Un discorso senza nè capo nè ...

Betula2k22 : @LuciaCo25072747 @GrandeFratello Ovvio, perché Signorini è impresentabile come conduttore. Uno che elogia una ragaz… - _saturnmoon : Piú imbarazzante di Kat1a e dei teatrini di Al3x e Sole1l giusto Signorini, imbarazzante che una persona che si dic… - katiusc58832935 : @Soleilandia Questa nn è discriminazione per Signorini e nessuno grida allo scandalo.. la elogia perché si è messa… - la_anna_ : RT @fracole54: Ragà Signorini è uguale a loro. Ma de che stiamo a parlá. Elogia le persone e poi le pesta. Lo abbiamo visto un sacco di vol… - InPolemica : Mai visto il #gfvip, per sbaglio avevo la tv sintonizzara sul 5 e becco Signorini che elogia i gatti. Tiro la tv dalla finestra -