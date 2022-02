Seconda puntata di Fosca Innocenti | un caso personale per il vice questore | trama 18 febbraio

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Nelladi, unriguarda da vicino il. Stasera, venerdì 18, va in onda un nuovo appuntamento con la fiction che ha per protagonista Vanessa Incontrada. La fiction, che ha debuttato la scorsa settimana, è prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa.è un poliziesco ambientato tra le campagne della Toscana. I toni del crime si uniscono alla leggerezza della commedia sentimentale. Vanessa Incontrada interpreta la protagonista, una capo di una squadra investigativa tutta al femminile (tranne un elemento).ha un grande intuito che la rende in grado di ...

Advertising

robertosaviano : Sabato scorso quasi un milione di persone ha seguito la prima puntata di #Insider e ha fatto con me questo viaggio… - mannocchia : La seconda puntata di Voci dall’Afghanistan è qui, un viaggio nella crisi economica del paese, le voci che arrivano… - rtl1025 : ?? Un'altra puntata di #TuttoAccadeSuRTL1025 è andata! Scopriamo insieme il dietro le quinte con @AmorosoOF? ?? - 2019libertas : RT @paolobeffa: Qui la prima puntata dell'inchiesta: - elleci42 : Stasera mi salta la seconda puntata de Il Cantante Mascherato e la cosa brutta è che è complicato, se non addirittu… -

Ultime Notizie dalla rete : Seconda puntata

Giusy Cascio Si puo' vedere su Fermi tutti! Arriva lastagione di "LOL: Chi ride è fuori" , lo show comico prodotto in Italia da Endemol Shine ... meglio godersi piano piano unaper ...È un Giucas Casella inedito quello che si è raccontato nella 42esimadel 'Grande Fratello Vip' andata in onda giovedì 17 febbraio. L'illusionista ha parlato ...possibilità di avere una...Dalla Luna alla Terra La seconda stagione di Space Force si apre ... abbiamo già il verdetto del Segretario, nonostante la puntata finale della season passata lasciasse intendere grosse ...Quando va in onda la seconda puntata di Fosca Innocenti? La prima puntata fa il suo debutto su Canale 5 venerdì 11 febbraio 2022 in prima serata. La serie ha come protagonista Vanessa Incontrada nei ...