Scuola: "di alternanza non si può morire", sit - in a Sassari (Di venerdì 18 febbraio 2022) "Di Scuola - lavoro non si può morire". Con questo slogan gli studenti sassaresi hanno alle manifestazioni nazionali che oggi in tutta Italia hanno svuotato le scuole e riempito le piazze per ...

il_pucciarelli : Muore un ragazzo di 16 anni in alternanza scuola lavoro. La Fiom Cgil indice un’ora di sciopero. Per il segretario… - fattoquotidiano : Alternanza scuola-lavoro, i cortei da Roma a Milano: “Bianchi dimettiti”. Tensioni a Torino: studenti respinti dava… - Agenzia_Ansa : Tre studenti si sono versati addosso vernice rossa davanti alla sede regionale del Pd in via Santa Brigida a Napoli… - NadiaGiovini : Studenti in piazza: vernice rosso sangue per dire 'No' all'alternanza scuola-lavoro Aldila' del problema grave dell… - UnoTvnews : SALERNO, STUDENTI IN PIAZZA CONTRO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. IERI LA PROTESTA CONTRO I PROGETTI DEFINITI UNO SFRUTT… -