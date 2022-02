Pmi:Giorgetti,678mln per progetti 4.0 e risparmio energetico (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha istituito un nuovo regime di aiuti per sostenere con 678 milioni di euro gli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il ministro dello sviluppo economico Giancarloha istituito un nuovo regime di aiuti per sostenere con 678 milioni di euro gli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Pmi Giorgetti Pmi:Giorgetti,678mln per progetti 4.0 e risparmio energetico E' questa un'altra importante linea d'azione da perseguire per fronteggiare, in un'ottica di medio e lungo periodo, il caro bollette", dichiara Giorgetti. . 18 febbraio 2022

ROMA, 18 FEB - Il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha istituito un nuovo regime di aiuti per sostenere con 678 milioni di euro gli investimenti delle piccole e medie imprese italiane.

