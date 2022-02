Piatti caldi ai senzatetto, Leo Gassman sul food truck di Progetto Arca (Di venerdì 18 febbraio 2022) Che ci fa un giovane e talentuoso cantautore già idolo di tanti suoi coetanei a servire cibo su un food track? A spiegarlo è lui stesso:“I giovani devono essere coinvolti di più e portati a conoscenza delle tante realtà di volontariato”. Così Leo Gassman ha parlato della sua esperienza all’inaugurazione della Cucina Mobile di Progetto Arca onlus, in piazza San Pietro. E ha invitato i coetanei a fare qualcosa per gli altri provando a dedicarsi al volontariato. Di occasioni, ce ne sono molte, come quella che ha visto Leo Gassman protagonista e che ogni giorno viene portata avanti da tanti volontari. Leo Gassman sul food track dei volontari per aiutare i bisognosi La nuova cucina mobile su cui si è impegnato il giovane musicista, permetterà all’associazione ... Leggi su tuacitymag (Di venerdì 18 febbraio 2022) Che ci fa un giovane e talentuoso cantautore già idolo di tanti suoi coetanei a servire cibo su untrack? A spiegarlo è lui stesso:“I giovani devono essere coinvolti di più e portati a conoscenza delle tante realtà di volontariato”. Così Leoha parlato della sua esperienza all’inaugurazione della Cucina Mobile dionlus, in piazza San Pietro. E ha invitato i coetanei a fare qualcosa per gli altri provando a dedicarsi al volontariato. Di occasioni, ce ne sono molte, come quella che ha visto Leoprotagonista e che ogni giorno viene portata avanti da tanti volontari. Leosultrack dei volontari per aiutare i bisognosi La nuova cucina mobile su cui si è impegnato il giovane musicista, permetterà all’associazione ...

