Paola Barale, mai vista cosi: “È cominciato tutto…” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Paola Barale condivide con i suoi fan una foto inedita che colpisce molto. Ecco di cosa si tratta nel dettaglio. Negli anni Ottanta e Novanta era considerata la nuova Madonna, per l’incredibile somiglianza che aveva con la cantante statunitense, regina del pop. In tv ha lavorato con Mike Bongiorno in La ruota della fortuna, Festival italiano e Tutti x uno. Ha lavorato anche come conduttrice di Buona Domenica Un disco per l’estate, La sai l’ultima?, Stelle a quattro zampe, Quelli che il calcio, La pupa e il secchione – Il ritorno, Mistero e molti altri. Paola Barale – Immagine presa dal profilo Instagram della conduttrice televisivaHa partecipato come concorrente anche ad alcuni programmi, come Pechino Express – Il nuovo mondo, Name that tune – Indovina la canzone e La terra dei cuochi. Ha avuto ... Leggi su topicnews (Di venerdì 18 febbraio 2022)condivide con i suoi fan una foto inedita che colpisce molto. Ecco di cosa si tratta nel dettaglio. Negli anni Ottanta e Novanta era considerata la nuova Madonna, per l’incredibile somiglianza che aveva con la cantante statunitense, regina del pop. In tv ha lavorato con Mike Bongiorno in La ruota della fortuna, Festival italiano e Tutti x uno. Ha lavorato anche come conduttrice di Buona Domenica Un disco per l’estate, La sai l’ultima?, Stelle a quattro zampe, Quelli che il calcio, La pupa e il secchione – Il ritorno, Mistero e molti altri.– Immagine presa dal profilo Instagram della conduttrice televisivaHa partecipato come concorrente anche ad alcuni programmi, come Pechino Express – Il nuovo mondo, Name that tune – Indovina la canzone e La terra dei cuochi. Ha avuto ...

Advertising

SpiritoSfranto : @FilmUpdates Paola Barale - dancadore : Paola Barale. - mikogat : @_WhiteThiago @ironflower___ Raga in Ozark è STREPITOSA. Pensa, Davide, che vorrei vederla nel biopic di Madonna, c… - Watthiass : @asukasucashinji nel senso vuoi vedere paola barale nel film? O Madonna è Paola Barale? No perché per entrambe le cose sono d'accordo ?? - asukasucashinji : Paola Barale -