Miriana Trevisan fa scoppiare una polemica: "Sento se uno ha delle malattie, anche i tumori" (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nuova polemica al GF Vip e questa volta il web rumoreggia contro Miriana Trevisan. La gieffina ha sempre detto di avere una sensibilità particolare e in effetti quando si è trattato di prevedere le dinamiche e le sorprese del GF Vip c'ha sempre azzeccato (come quando ha previsto che il reality sarebbe stato prolungato fino a metà marzo). Qualche giorno fa però la showgirl ha rivelato a Nathaly Caldonazzo di riuscire a percepire anche le malattie delle persone che incontra: "Se io vedo una persona in un determinato stato, riesco a capire che problema fisico ha, ma non glielo direi mai! anche i tumori? Sì" Ovviamente queste parole hanno alzato un polverone sui social e i telespettatori del GF Vip hanno rivolto pesanti accuse alla vippona. Va detto però ...

