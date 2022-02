Milano: risse e aggressioni, questore sospende licenza discoteca per 15 giorni (Di venerdì 18 febbraio 2022) Milano, 18 feb. (Adnkronos) - Il questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici per contrastare i fenomeni di criminalità, ha decretato la sospensione della licenza per 15 giorni di 'Amaranta Club' in via De Ruggiero. Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato Scalo Romana hanno notificato il provvedimento "a causa di risse e aggressioni che non si sono placate nonostante lo stesso locale fosse stato già destinatario di quattro provvedimenti di chiusura, per problematiche analoghe, dal 2016 al 2021". Nello specifico, da agosto scorso fino al dicembre scorso, si sono verificati diversi episodi violenti che hanno poi portato a risse coinvolgendo giovani armati ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022), 18 feb. (Adnkronos) - IldiGiuseppe Petronzi, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici per contrastare i fenomeni di criminalità, ha decretato la sospensione dellaper 15di 'Amaranta Club' in via De Ruggiero. Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato Scalo Romana hanno notificato il provvedimento "a causa diche non si sono placate nonostante lo stesso locale fosse stato già destinatario di quattro provvedimenti di chiusura, per problematiche analoghe, dal 2016 al 2021". Nello specifico, da agosto scorso fino al dicembre scorso, si sono verificati diversi episodi violenti che hanno poi portato acoinvolgendo giovani armati ...

