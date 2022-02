Lulù Selassié rivela i dettagli dei suoi momenti di intimità con Manuel (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’intimità tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo Spesso nella Casa del GF Vip i concorrenti si lasciano andare a confidenze, anche molto personali. Nelle scorse ore, antecedenti alla puntata di ieri, Lulù Selassié si è ritrovata a chiacchierare nel divanetto della veranda insieme a Delia Duran e Alex Belli. A un certo punto, presa dal L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’traBortuzzo Spesso nella Casa del GF Vip i concorrenti si lasciano andare a confidenze, anche molto personali. Nelle scorse ore, antecedenti alla puntata di ieri,si è ritrovata a chiacchierare nel divanetto della veranda insieme a Delia Duran e Alex Belli. A un certo punto, presa dal L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

VelvetMagIta : #GFVip: Lulù Selassiè seconda finalista, Alex Belli prende la sua decisione #gfvip6 #VelvetMag #Velvet - ESASPER4TA : LULÙ SELASSIÈ ONCE SAID GIUCAS È SCEMO - statodelsud : Grande Fratello VIP, Lulù Selassié in finale e quattro concorrenti in nomination - Pino__Merola : Grande Fratello VIP, Lulù Selassié in finale e quattro concorrenti in nomination - odalysio : RT @caffeucciosoc: Bello l’omaggio di Chiara Ferragni alla seconda finalista del GF Vip 6 Lulù Selassié ???? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassié "Atteggiamento arrogante e intimidatorio", Alessandro Basciano punito dal "GF Vip" Leggi Anche Soleil Sorge si tira fuori dal triangolo: 'La mia amicizia con Alex Belli è finita' Leggi Anche 'GF Vip', Lulù Selassié è la seconda finalista: battute Katia Ricciarelli e Soleil Sorge Il ...

Grande Fratello VIP, Lulù Selassié in finale e quattro concorrenti in nomination Serata ricca di colpi di scena per il Grande Fratello VIP . Il pubblico da casa ha scelto Lulù Selassié come seconda finalista, in nomination a rischio eliminazione Alessandro Basciano, Barù, Kabir Bedi e Nathaly Caldonazzo. grande fratello vip, lulù selassié è la seconda finalista ...

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, baci sotto al piumone Gossip News Leggi Anche Soleil Sorge si tira fuori dal triangolo: 'La mia amicizia con Alex Belli è finita' Leggi Anche 'GF Vip',è la seconda finalista: battute Katia Ricciarelli e Soleil Sorge Il ...Serata ricca di colpi di scena per il Grande Fratello VIP . Il pubblico da casa ha sceltocome seconda finalista, in nomination a rischio eliminazione Alessandro Basciano, Barù, Kabir Bedi e Nathaly Caldonazzo. grande fratello vip,è la seconda finalista ...