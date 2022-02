LIVE Skicross, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: buona prova di Simone Deromedis nella Seeding Run! Guida lo svizzero Fiva (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.32: Il tedesco Mueller si inserisce in 19ma posizione a 1?70. Ora lo svizzero Detraz ma la gara è ancora ferma 5.30: Dovrebbe essere tutto a posto, a breve si può ripartire 5.20: Questa la classifica provvisoria quando mancano 14 atleti alla fine della Seeding Run. Gli addetti stanno cercando di risollevare il telone del traguardo che è crollato a causa del vento: 1 Fiva Alex SUI 1:11.94 2 Leman Brady CAN 1:12.30 +0.36 3 Howden Reece CAN 1:12.37 +0.43 4 Regez Ryan SUI 1:12.44 +0.50 5 Deromedis Simone ITA 1:12.48 +0.54 6 Midol Bastien FRA 1:12.55 +0.61 7 Rohrweck Johannes AUT 1:12.71 +0.77 8 Place Francois FRA 1:12.83 +0.89 9 Tchiknavorian Terence FRA 1:12.85 +0.91 10 Mobaerg David SWE 1:12.97 +1.03 11 Mobaerg Erik SWE 1:13.01 ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.32: Il tedesco Mueller si inserisce in 19ma posizione a 1?70. Ora loDetraz ma la gara è ancora ferma 5.30: Dovrebbe essere tutto a posto, a breve si può ripartire 5.20: Questa la classifica provvisoria quando mancano 14 atleti alla fine dellaRun. Gli addetti stanno cercando di risollevare il telone del traguardo che è crollato a causa del vento: 1Alex SUI 1:11.94 2 Leman Brady CAN 1:12.30 +0.36 3 Howden Reece CAN 1:12.37 +0.43 4 Regez Ryan SUI 1:12.44 +0.50 5ITA 1:12.48 +0.54 6 Midol Bastien FRA 1:12.55 +0.61 7 Rohrweck Johannes AUT 1:12.71 +0.77 8 Place Francois FRA 1:12.83 +0.89 9 Tchiknavorian Terence FRA 1:12.85 +0.91 10 Mobaerg David SWE 1:12.97 +1.03 11 Mobaerg Erik SWE 1:13.01 ...

Advertising

infoitsport : LIVE Skicross donne, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Oro per la svedese Naeslund! Thompson e Maier sul podio. Galli out… - infoitsport : LIVE Skicross, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: buona prova di Simone Deromedis nella Seeding Run! Guida lo svizzero Fiva - infoitsport : LIVE Olimpiadi Pechino: Deromedis per ora 5° nella seeding run di skicross. Attesa Wierer - sportface2016 : ?? #Live #Skicross Buona prova per Simone #Deromedis! L'azzurro è momentaneamente terzo a 54 centesimi dal leader… - azzurridigloria : ? OLIMPIADI INVERNALI, IL LIVE ? Seguite la 14a giornata di gare alle #Olympics di #Beijing2022 col nostro LIVE!… -