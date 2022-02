LIVE Berrettini-Monteiro 6-4 1-2, ATP Rio 2022 in DIRETTA: il brasiliano conduce il 2° set (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 RISPOSTA PAZZESCA DI DIRITTO DI Monteiro DA FUORI DAL CAMPO! AD-40 Ace al centro dell’azzurro. 40-40 Berrettini ANNULLA CON CALMA E FORTUNA LA CHANCE! Back di rovescio di Monteiro in corridoio. 30-40 PALLA BREAK Monteiro!!!! TROPPI ERRORI DI Berrettini IN USCITA DAL SERVIZIO! 30-30 Ottima prima trovata dal romano. 15-30 Doppio fallo del #1 d’Italia. 15-15 Servizio e diritto dell’azzurro. 0-15 Risposta profonda del brasiliano: Berrettini in difficoltà. 1-2 SE LA CAVA Monteiro! Il brasiliano rimonta un game che poteva diventare complicato. AD-40 BACK DI ROVESCIO INSIDIOSO DI Berrettini MA LARGO DI POCHISSIMO! 40-40 SI VOLA AI VANTAGGI! Gran ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 RISPOSTA PAZZESCA DI DIRITTO DIDA FUORI DAL CAMPO! AD-40 Ace al centro dell’azzurro. 40-40ANNULLA CON CALMA E FORTUNA LA CHANCE! Back di rovescio diin corridoio. 30-40 PALLA BREAK!!!! TROPPI ERRORI DIIN USCITA DAL SERVIZIO! 30-30 Ottima prima trovata dal romano. 15-30 Doppio fallo del #1 d’Italia. 15-15 Servizio e diritto dell’azzurro. 0-15 Risposta profonda delin difficoltà. 1-2 SE LA CAVA! Ilrimonta un game che poteva diventare complicato. AD-40 BACK DI ROVESCIO INSIDIOSO DIMA LARGO DI POCHISSIMO! 40-40 SI VOLA AI VANTAGGI! Gran ...

