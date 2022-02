La notizia del ministro Speranza non vaccinato è di giugno 2021 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il 17 febbraio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un’immagine che mostra il titolo di un articolo pubblicato da Adnkronos in cui si legge: «Covid, Bassetti: “Scandaloso che Speranza non sia vaccinato”». La notizia è stata condivisa sui social network a metà febbraio 2022 (ad esempio qui, qui, qui, qui, qui, qui e qui). Si tratta di una notizia vecchia, priva di un chiaro riferimento temporale che permetta al lettore di comprendere il contesto e per questo fuorviante. L’articolo è stato pubblicato il 16 giugno 2021 dall’agenzia di stampa Adnkronos e restituisce una dichiarazione resa quel giorno dall’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova. Per ... Leggi su facta.news (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il 17 febbraio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un’immagine che mostra il titolo di un articolo pubblicato da Adnkronos in cui si legge: «Covid, Bassetti: “Scandaloso chenon sia”». Laè stata condivisa sui social network a metà febbraio 2022 (ad esempio qui, qui, qui, qui, qui, qui e qui). Si tratta di unavecchia, priva di un chiaro riferimento temporale che permetta al lettore di comprendere il contesto e per questo fuorviante. L’articolo è stato pubblicato il 16dall’agenzia di stampa Adnkronos e restituisce una dichiarazione resa quel giorno dall’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova. Per ...

